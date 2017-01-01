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Трамп заявил, что ему будет не хватать Клинтон на выборах-2020

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Американский лидер прокомментировал отказ экс-госсекретаря от участия в президентской гонке.
Дональд Трамп и Хиллари Клинтон
Дональд Трамп и Хиллари Клинтон
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему будет не хватать бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2020 году. Об этом он написал в Twitter.
 
"Клинтон подтвердила, что не будет баллотироваться в президенты в 2020 году, отказывается от третьей борьбы за Белый дом. Жаль, неужели это означает, что мне не доведется соперничать с ней снова? Ее будет очень не хватать!" - отметил Трамп. 
 
Ранее Клинтон заявила, что не намерена снова принимать участие в президентской гонке и не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора или мэра Нью-Йорка. 
 
В октябре 2018 года Клинтон не исключала, что будет вновь баллотироваться на пост президента США. Трамп на это ответил, что не против вновь сразиться с экс-госсекретарем.

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Теги: США, Хиллари Клинтон, выборы в США, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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