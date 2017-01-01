Трамп заявил, что ему будет не хватать Клинтон на выборах-2020

Американский лидер прокомментировал отказ экс-госсекретаря от участия в президентской гонке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему будет не хватать бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2020 году. Об этом он написал в Twitter.

"Клинтон подтвердила, что не будет баллотироваться в президенты в 2020 году, отказывается от третьей борьбы за Белый дом. Жаль, неужели это означает, что мне не доведется соперничать с ней снова? Ее будет очень не хватать!" - отметил Трамп.

“(Crooked) Hillary Clinton confirms she will not run in 2020, rules out a third bid for White House.” Aw-shucks, does that mean I won’t get to run against her again? She will be sorely missed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 марта 2019 г.

Ранее Клинтон заявила, что не намерена снова принимать участие в президентской гонке и не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора или мэра Нью-Йорка.

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