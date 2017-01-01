Полиция во Франции штурмовала тюрьму из-за нападения заключенного

Осужденный мужчина ранил надзирателей и забаррикадировался в комнате для свиданий вместе со своей женой.

Французская полиция пошла на штурм тюрьмы Конде-сюр-Сарт и задержала заключенного, который напал на охранников и забаррикадировался вместе с супругой. Об этом во вторник, 5 марта, сообщил телеканал BFMTV.

Отмечается, что ранее заключенный нанес несколько ударов керамическим ножом двоим надзирателям, после чего забаррикадировался в комнате для свиданий вместе со своей женой.

По неподтвержденным данным СМИ, мужчина заявил, что на нем находится пояс со взрывчаткой.

Министр юстиции Франции Николь Беллубе назвала нападение терактом.

Штурм тюрьмы продолжался около часа, в нем были задействованы бригады спецназа и несколько вертолетов. На месте инцидента слышались взрывы штурмовых гранат.

Во время операции правоохранителей заключенный и его жена получили огнестрельные ранения. Женщина позже скончалась.

Нападавший был осужден на 30 лет за похищение и убийство, а также вооруженное ограбление и оправдание терроризма. В 2010 году он принял ислам.

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Ранее сообщалось, что 20 января "желтые жилеты" ворвались в тюрьму в городе Дижон на востоке Франции.

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