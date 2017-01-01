В ООН назвали оборот черного рынка человеческих органов

Данные были озвучены в Гватемале на первом региональном конгрессе по проблемам торговли людьми.

Управление ООН по наркотикам выяснило, что незаконный оборот человеческих органов в мире оценивается в 600 миллионов долларов в год. Данные были озвучены 5 марта на первом региональном конгрессе по проблемам торговли людьми, органами и тканями в Гватемале, сообщает Prensa Latina

Отмечается, что целью мероприятия, которое продлится три дня, является обмен опытом и информацией, а также выработка мер по борьбе с оборотом человеческих органов.

Кроме Гватемалы в конгрессе участвуют Гондурас, Сальвадор, Доминикана, Мексика, Коста-Рика.

Как подчеркивает издание, Гватемала по своему географическому и экономическому положению является привлекательной для международных преступных сетей, которые занимаются торговлей людьми.

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