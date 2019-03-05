В США умер один из создателей карманного калькулятора

Джерри Мэрриману было 86 лет. Он скончался еще 27 февраля, но известно об этом стало только сейчас.

В США на 87-м году жизни умер один из создателей электронного карманного калькулятора Джерри Мэрриман. Об этом в среду, 6 марта, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на падчерицу изобретателя Ким Икович.

Отмечается, что причиной смерти Мэрримана стала острая сердечная и почечная недостаточность. Ранее он был доставлен в одну из клиник Далласа из-за осложнений после установки кардиостимулятора и умер 27 февраля.

В 1965 году Мэрриман в составе команды из трех изобретателей - будущего нобелевского лауреата Джека Килби и Джеймса ван Тассела - начал разработку электронного калькулятора, который, по задумке разработчиков, "не должен был превышать размеров книги".

В 1967 году они завершили работу и подали заявку на получение патента. Вычислительная машина могла выполнять четыре задачи, а именно сложение, вычитание, умножение и деление, и весила около 1,3 кг.

С 1963 года и до выхода на пенсию в 1994 году Мэрримэн работал в компании Texas Instruments, при содействии которой и был выпущен первый карманный калькулятор.

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