Граждане Грузии не смогут получать убежище в ЕС

Евросоюз считает Грузию безопасной страной, поэтому шансы ее граждан на получение статуса беженца малы.

Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, выступая во вторник, 5 марта, в Брюсселе на пятом заседании Совета ассоциации между ЕС и Грузией, напомнил об опасности злоупотребления визовой свободой и подчеркнул, что Грузия является для Евросоюза безопасной страной.

С марта 2017 года граждане Грузии имеют право на безвизовый въезд на территорию ЕС. Однако, как показывает практика, многие грузины злоупотребляют этим правом для того, чтобы незаконно остаться жить в Европе.

"После либерализации визового режима в страны Евросоюза въехало несколько сотен тысяч человек, и лишь несколько тысяч человек подали заявки на получение убежища", - заявил Хан.

"Хочу призвать представителей СМИ использовать свои возможности и сообщить населению, что граждане Грузии не смогут получить убежище в Европе, так как Грузия - безопасная страна", - цитирует политика Первый канал грузинского телевидения.

Еврокомиссия еще несколько лет назад предложила создать список стран безопасного происхождения на уровне ЕС, однако на сегодняшний день его имеют лишь 12 стран-членов Евросоюза, в том числе Германия.

Бундестаг принял в феврале 2019 года закон, по которому в немецкий список так называемых "безопасных стран происхождения" должны быть занесены Грузия, а также Алжир, Марокко и Тунис, рассчитывая тем самым уменьшить приток беженцев из этих государств и упростить процедуру депортации из Германии тех, кому отказано в предоставлении убежища.

Однако для окончательного принятия закона еще требуется согласие бундесрата.

Безопасными странами происхождения считаются государства, жителям которых, предположительно, не грозит массовое политическое преследование, бесчеловечные или унизительные меры наказания или обращение.

По данным немецкой газеты Die Zeit, в 2018 году в общей сложности 7885 человек из Грузии, Алжира, Марокко и Туниса подали в Германии заявление на получение политического убежища.

Однако процент положительных решений по этим заявлениям составил менее двух процентов.

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Источник: Русская служба DW

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