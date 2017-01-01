Британский школьник сделал археологическое открытие во время прогулки

Мальчик обнаружил гигантский зуб, принадлежащий шерстистому мамонту, который жил около 40 000 лет назад.

Восьмилетний британский любитель археологии по имени Себастьян сделал редкое открытие во время прогулки с друзьями по пляжу Чармут, найдя зуб мамонта. Об этом сообщила газета Daily Mail

По словам ученых, зуб принадлежал шерстистому мамонту, который жил 40 тысяч лет назад во время ледникового периода, что делает находку редкостью.

"Зуб очень изношенный и трудно точно сказать, верхний он или нижний", – рассказал профессор Даниэль Шрев из Королевского колледжа Холлоуэй в Лондоне.

По его словам, самое вероятное время жизни животного – между 60 и 25 тысячами лет назад.

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