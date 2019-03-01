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КНДР восстанавливает ракетный полигон Сохэ - СМИ

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Спутниковые снимки, сделанные спустя два дня после саммита лидеров США и Северной Кореи, свидетельствуют о работах на полигоне.
Северная Корея восстанавливает ракетный полигон
Северная Корея восстанавливает ракетный полигон
 
Северная Корея начала восстановительные работы на стартовой площадке для запуска ракет на Западном испытательном полигоне Сохэ (или Тончхан-ни). Об этом сообщил портал 38 North со ссылкой на данные спутниковой фотосъемки.
 
Демонтировать объект полностью Пхеньян обещал на первом саммите лидеров глав Северной Кореи и США в прошлом году.
 
По данным специалистов портала, снимки объекта свидетельствуют о том, что восстановительные работы на стартовой площадке полигона производились где-то между 16 февраля и 2 марта.
 
Отмечается, что на стартовой площадке возводится новый объект, видны два подъемных крана, возведены стены и крыша.
 
В районе полигона для испытания ракетных двигателей также видны два крана и строительные материалы.
 
 
В ноябре прошлого года стало известно, что КНДР приостановила демонтаж космодрома Сохэ.
 
По информации со спутниковых снимков, работы там не проводятся с августа, а деятельность полигона продолжается в обычном режиме
 

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Теги: Северная Корея, фото, КНДР, полигон, ядерное испытание
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Источник: korrespondent.net

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