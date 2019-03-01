КНДР восстанавливает ракетный полигон Сохэ - СМИ

Спутниковые снимки, сделанные спустя два дня после саммита лидеров США и Северной Кореи, свидетельствуют о работах на полигоне.

Северная Корея начала восстановительные работы на стартовой площадке для запуска ракет на Западном испытательном полигоне Сохэ (или Тончхан-ни). Об этом сообщил портал 38 North со ссылкой на данные спутниковой фотосъемки.

Демонтировать объект полностью Пхеньян обещал на первом саммите лидеров глав Северной Кореи и США в прошлом году.

По данным специалистов портала, снимки объекта свидетельствуют о том, что восстановительные работы на стартовой площадке полигона производились где-то между 16 февраля и 2 марта.

Отмечается, что на стартовой площадке возводится новый объект, видны два подъемных крана, возведены стены и крыша.

В районе полигона для испытания ракетных двигателей также видны два крана и строительные материалы.

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