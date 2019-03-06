США начали разработку нового гиперзвукового оружия

Скорость гиперзвукового тактического планирующего крылатого блока Tactical Boost Glide будет превышать показатель пять Махов.

Пентагон заключил контракт с военно-промышленной компанией Raytheon на разработку гиперзвукового оружия на сумму 63,3 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба компании во вторник, 5 марта.

Отмечается, что соглашение подписано с управлением перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA). Речь идет о дальнейшем исследовании и разработке гиперзвукового тактического планирующего крылатого блока – Tactical Boost Glide (TBG).

Этот блок будет установлен на ракетный ускоритель. Известно, что скорость будет превышать показатель пять Махов. Когда блок отделится от ракеты, то сможет маневрировать в полете до цели без возможности ускорения.

По данным DARPA, программа TBG предусматривает как наземные, так и летные испытания. Цель проекта – разработка эффективного, управляемого и доступного аппарата.

"Гиперзвуковое оружие позволит вооруженным силам США действовать на более дальних дистанциях при более оперативном реагировании и с повышенной эффективностью по сравнению с существующими системами вооружения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в США разрабатывают гиперзвуковую маневрирующую ракету с дальностью действия 1,6 тысячи километров.

Напомним, летом прошлого года в США провели первые огневые испытания гиперзвуковой ракеты GOLauncher1.

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