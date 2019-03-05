В США арестовали почти 100 человек на митинге против полиции

Участники протеста вышли против решения окружного прокурора не возбуждать уголовные дела против полицейских, которые безосновательно застрелили чернокожего Стефона Кларка в марте 2018 года.

Полиция Сакраменто в Калифорнии (США) арестовала 84 человека после того, как демонстранты прошли через богатый район города Восточный Сакраменто, чтобы выразить протест против решения окружного прокурора не возбуждать уголовные дела против полицейских, которые безосновательно застрелили чернокожего Стефона Кларка в марте 2018 года. Об этом сообщает NPR.

Среди арестованных был христианский пастор Ле Симмонс, видная фигура по делу Кларка. Другие члены духовенства также были арестованы, как и студенты колледжа, которые были частью группы, которая недавно провела сидячую акцию протеста и закрыла торговый центр Arden Fair.

По крайней мере, три местных репортера также были задержаны.

Law enforcement is loading detained individuals into vans and taking them to a location, we don't know where, there's going to be a press conference shortly #StephonClark pic.twitter.com/oYjv8wBQIX — Andrew Nixon (@CPR_Andrew) 5 марта 2019 г.

Напомним, власти штата Калифорния не намерены предъявлять обвинения двум сотрудникам полиции города Сакраменто, которые в 2018 году застрелили молодого безоружного афроамериканца. Трагедия произошла в марте 2018 года. Полицейские после непродолжительной погони застрелили 22-летнего Стефона Кларка, который в тот момент считался подозреваемым в вандализме. Как рассказали блюстители закона, они открыли стрельбу, поскольку посчитали, что молодой человек держит в руке пистолет. Впоследствии выяснилось, что это был сотовый телефон, огнестрельного оружия у Кларка при себе обнаружено не было.

Напомним, в американском штате Джорджия полицейские застрелили 21-летнего студента после того, как он отказался бросить нож. В Калифорнии полицейские застрелили угрожавшего им пневматическим пистолетом школьника.

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