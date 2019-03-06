США возродят программу времен холодной войны - СМИ

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Тогда для выполнения этих задач выбрали самолеты E-8C JSTARS. Они же фигурируют и в обновленном варианте программы как авиация для обнаружения противника. Предполагается, что после этого бомбардировщики B-52H нанесут ракетный удар по бронетехнике оппонента. Для выполнения задачи боеприпасы должны иметь инфракрасные датчики, способные "поймать" танк.