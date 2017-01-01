США возродят программу времен холодной войны - СМИ
Пентагон решил продолжить разработку программы, которая была призвана сдерживать СССР.
Министерство обороны США намерено возродить программу сдерживания России в Европе, впервые появившуюся в годы холодной войны, сообщает портал Aviation Week.
Концепция продолжает наработки программы Assault Breaker по созданию "умных" и высокоточных вооружений, которые должны были бы остановить советские танковые и механизированные части в случае начала наступления Красной армии в Европе.
Отмечается, что американские военные планировали сдержать превосходящий в размерах советский контингент в Европе с помощью авиационных систем и бомб, которые могли бы самостоятельно обнаруживать и уничтожать советскую технику.
Тогда для выполнения этих задач выбрали самолеты E-8C JSTARS. Они же фигурируют и в обновленном варианте программы как авиация для обнаружения противника. Предполагается, что после этого бомбардировщики B-52H нанесут ракетный удар по бронетехнике оппонента. Для выполнения задачи боеприпасы должны иметь инфракрасные датчики, способные "поймать" танк.
В программу закладывается 50-процентная вероятность на уничтожение цели. Всего в комплекте на борту каждого бомбардировщика должно быть 20 ракет.
Возрождение программы Assault Breaker связывается с успехами России и Китая в военной сфере. По данным издания, создание ракетного комплекса может занять около десяти лет.
В то же время стало известно, что Пентагон заключил контракт с военно-промышленной компанией Raytheon на разработку гиперзвукового оружия на сумму 63,3 млн долларов. Скорость гиперзвукового тактического планирующего крылатого блока Tactical Boost Glide будет превышать показатель пять Махов.
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