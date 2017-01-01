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Премьер Чехии о невыполнении квот на мигрантов: Мы принимали украинцев

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Премьер Чехии оправдал невыполнение квот Евросоюза на мигрантов приемом "тысяч украинцев".
Чехия приняла тысячи людей из Украины
Чехия приняла тысячи людей из Украины

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш не согласен с утверждением, что страна не является солидарной с остальными странами ЕС, потому что отвергла квотный принцип распределения мигрантов, введенный Евросоюзом с 2015 года. Об этом сообщает Parlamentnilisty.cz.

"Мы хотим, чтобы мы решали, кого мы оставляем на нашей территории. Невозможно оставить открытые границы и позволить людям, не способным прокормиться, попасть в ЕС. И пусть никто не говорит, что Чехия не является солидарной: тысячи людей из Украины пришли к нам из страны, где до сих пор воюют. И мы приняли их без слов и без оправданий. Но юридически, на основании разрешения на работу и вида на жительство", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Чехия ради украинцев не будет принимать других мигрантов. В чешском правительстве не намерены принимать других беженцев кроме украинских мигрантов.

Напомним, Чехия отказывается принимать беженцев по перераспределению в ЕС. Чехия уверена в необходимости специального "плана Маршалла" для помощи африканским странам в целях долгосрочного решения проблемы миграции в Европу.

 

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Теги: Чехия, украинцы, мигранты, квоты, украинские мигранты
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Источник: korrespondent.net

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