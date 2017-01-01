В ЕС раскритиковали антисемитизм на бельгийском карнавале

Использование карикатурных фигур евреев с крючковатыми носами в Еврокомиссии назвали "немыслимым".

В ЕК осудили антисемитизм на карнавале в Бельгии timesofisrael.com

В Европейской комиссии раскритиковали карнавал в бельгийском городе Аалст с использованием карикатурных фигур евреев. Об этом в среду, 6 марта, сообщает EUobserver.

Отмечается, что карнавал прошел в минувшие выходные. На нем евреев изобразили как богатых людей с крючковатыми носами.

"Немыслимо, что эти образы присутствуют на парадах на европейских улицах через 74 года после Шоа", - сказал представитель комиссии, использовав еврейское слово, означающее Холокост.

"Мы твердо стоим против всех форм антисемитизма", - добавил он.

Ранее сообщалось, что согласно данным опроса, антисемитизм в Евросоюзе в последнее время заметно возрос.

А по мнению президента Франции Макрона, антисемитизм достиг худшего уровня со Второй мировой войны.

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