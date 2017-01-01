Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ЕС раскритиковали антисемитизм на бельгийском карнавале

Комментариев: 0
Использование карикатурных фигур евреев с крючковатыми носами в Еврокомиссии назвали "немыслимым".
В ЕК осудили антисемитизм на карнавале в Бельгии
В ЕК осудили антисемитизм на карнавале в Бельгии
timesofisrael.com

В Европейской комиссии раскритиковали карнавал в бельгийском городе Аалст с использованием карикатурных фигур евреев. Об этом в среду, 6 марта, сообщает EUobserver.

Отмечается, что карнавал прошел в минувшие выходные. На нем евреев изобразили как богатых людей с крючковатыми носами.

"Немыслимо, что эти образы присутствуют на парадах на европейских улицах через 74 года после Шоа", - сказал представитель комиссии, использовав еврейское слово, означающее Холокост.

"Мы твердо стоим против всех форм антисемитизма", - добавил он.

Ранее сообщалось, что согласно данным опроса, антисемитизм в Евросоюзе в последнее время заметно возрос.

А по мнению президента Франции Макрона, антисемитизм достиг худшего уровня со Второй мировой войны.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Бельгия, евреи, антисемитизм, карнавал, Еврокомиссия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь