В ЕС раскритиковали антисемитизм на бельгийском карнавале
В Европейской комиссии раскритиковали карнавал в бельгийском городе Аалст с использованием карикатурных фигур евреев. Об этом в среду, 6 марта, сообщает EUobserver.
Отмечается, что карнавал прошел в минувшие выходные. На нем евреев изобразили как богатых людей с крючковатыми носами.
"Немыслимо, что эти образы присутствуют на парадах на европейских улицах через 74 года после Шоа", - сказал представитель комиссии, использовав еврейское слово, означающее Холокост.
"Мы твердо стоим против всех форм антисемитизма", - добавил он.
Ранее сообщалось, что согласно данным опроса, антисемитизм в Евросоюзе в последнее время заметно возрос.
А по мнению президента Франции Макрона, антисемитизм достиг худшего уровня со Второй мировой войны.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet