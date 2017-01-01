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Маму и брата видеоблогера Юрия Дудя избили: подробности

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Избиение мамы и брата известного российского видеоблогера Юрия Дудя шокировало общественность.
Юрий Дудь не комментирует инцидент
Юрий Дудь не комментирует инцидент
facebook.com/yury.dud

Нападение на 62-летнюю маму и 39-летнего брата Юрия Дудя произошло еще осенью прошлого года, но подробности появились только сегодня. Telegram-канал Mash сообщает, что избиение родных Дудя никак не связано с его профессиональной деятельностью, как думают многие поклонники блогера.

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Оказалось, что 39-летний Игорь, брат Юрия, находится на стадии развода с женой. Супруги никак не могут поделить малолетнего сына, который на данный момент проживает с папой и бабушкой.

Утром, когда мать Дудя Анна Степановна провожала внука в садик, на нее напали. Избили и маму Дудя, и брата, который кинулся защищать сына и мать.

Мама Дудя
Мама Дудя
t.me/breakingmash

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Оказалось, что избили родных Юрия родственники бывшей жены его брата. Экс-жена хотела похитить сына с помощью нескольких охранников.

Тогда правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела, поскольку телесные повреждения не были значительным. Прокуратура оспорила это решение, и только 6 марта было возбуждено уголовное дело по факту избиения матери и брата Юрия Дудя.

Напомним, Дмитрий Гордон дал большое и резонансное интервью Юрию Дудю. Знаменитый украинский журналист стал гостем на шоу вДудь.

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