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В Италии вводят новые штрафы для туристов

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Спасители жалуются на туристов, которые отправляются в неподходящей обуви на скалистую местность.
Некоторым туристам в Италии грозит штраф
Некоторым туристам в Италии грозит штраф

Туристам запрещено ходить в шлепанцах по известной итальянской береговой линии Чинкве-Терре. За несоблюдение правил нарушителей ждет штраф. Об этом в среду, 6 марта, сообщает The Local.

Штрафовать туристов решили после того, как спасатели стали жаловаться на путешественников. Дело в том, что люди отправляются в неподходящей обуви на скалистую местность в Лигурии и оказываются в опасной для жизни ситуации. Проводилось немало спасательных работ, на которые затрачивались большие суммы денег.

Отмечается, что штраф может составить до 2500 евро.

С целью информирования отдыхающих в рыбацких деревушках, расположенных на территории Чинкве-Терре, будут распространять плакаты и листовки. Кроме этого, сотрудники полиции и национального парка будут проверять обувь посетителей.

Ранее стало известно, что в Италии туристы могут быть оштрафованы за покупку поддельных дизайнерских товаров на пляжах. А во Флоренции запретили туристам есть на четырех улицах в историческом центре города.

 

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Теги: Италия, штраф, штрафы, обувь, Спасательная служба, спасатель
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Источник: korrespondent.net

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