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Еврокомиссия: Переговоры по Brexit зашли в тупик

Комментариев: 2
Европейская комиссия сообщила, что переговоры о Brexit между ЕС и Великобританией в последние дни были тяжелыми и не принесли никаких решений.
Лондон и Брюссель не знают, как выйти из тупика
Лондон и Брюссель не знают, как выйти из тупика
AP

В преддверии Brexit Еврокомиссия заявила, что переговоры между Евросоюзом и Великобританией были тяжелыми и пока не принесли никаких результатов. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, передает Politico.

По его словам, ЕС и Великобритания все еще ведут "тяжелые дискуссии" вокруг соглашения о Brexit.

"По состоянию на сейчас не найдено ни одного решения, которое бы соответствовало Соглашению о Brexit, включая протокол по Ирландии и Северной Ирландии", - отметил Схинас.

Также представитель комиссии по вопросам Brexit Мишель Барнье проводил встречу с генпрокурором Джеффри Коксом Коксом и министром по вопросам Brexit Стивеном Баркли. Стороны пытались найти компромисс, который облегчил бы парламенту Великобритании принять соглашение о выходе страны из Евросоюза.

Как сообщалось, ранее Евросоюз был готов к уступкам Лондону по Brexit. ЕС был готов согласиться с отсрочкой выхода Великобритании из его состава, но на определенных условиях.

 

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Теги: Британия, Еврокомиссия, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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COZEL    06.03.2019, 16:42
Оценка:  0
COZEL
Я ПРАВДА НА ЭТОМ НА ФОРЕКСЕ ДЕНЮШКУ ИМЕЮ, НО ВСЕ ТАКИ
COZEL    06.03.2019, 16:40
Оценка:  0
COZEL
КТО НИБУДЬ УМНЫЙ ОБЪЯСНИТ, ЗАЧЕМ АНГЛИЯ ВЫХОДИТ, ЛОГИКИ НИ КАКОЙ, ЧТО ОНИ ОТ ЭТОГО ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ
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