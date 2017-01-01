У берегов Дании за три года образовались 11 новых островов

У берегов Дании в Балтийском море в течение 2015 - 2018 годов были зарегистрированы 11 новых островов.

В Балтийском море у берегов Дании в период с 2015 по 2018 год появилось 11 новых островов. Об этом в среду, 6 марта, сообщает со ссылкой на Министерство охраны окружающей среды и по вопросам продовольствия страны агентство ТАСС.

"В целом датское Управление по делам природы зарегистрировало 11 островов в Королевстве Дания с 2015 по 2018 год", - говорится в сообщении.

В частности, несколько новых островов появилось севернее острова Мэн. В районе фьорда Ниссум, на западе Ютландии, возникло пять островных новообразований меньшего размера.

"Новые острова возникают из-за эрозии почвы в море. Как правило, это происходит на высоких склонах, где почва сползает и ее относит морским течением", - пояснил сотрудник Управления по делам природы Эс Огорд.

Известно, что 11 островов состоят в основном из песка и имеют общую площадь в 63 га, примерно такую же, что и Эльм, 78-й по величине остров Дании, расположенный в проливе Каттегат.

"Когда сила течений ослабевает, (перенесенный ими) материал оседает, и со временем может возникнуть остров. Часто отложения бывают вокруг мысов и подобных участков суши. Там и могут возникать острова, которые похожи на нанизанные на нить жемчужины", - пояснил Эс Огорд.

По его словам, датский ландшафт, который испытывает на себе постоянное воздействие воды и течений, постоянно меняется. В то же время, наряду с появлением новых островов исчезают старые.

Ранее стало известно, что между Германией и Данией построят подводный тоннель протяженностью 19 километров за €8 млрд.

Также сообщалось, что Польша и Дания подписали соглашение о делимитации границ в Балтийском море.

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