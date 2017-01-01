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В Польше задержали подозреваемого в подготовке нападения на парламент

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Жителя Кракова задержали по подозрению в планировании нападения на здание нижней палаты польского парламента (Сейма).
Житель Кракова готовил нападение на Сейм
Житель Кракова готовил нападение на Сейм
pap.pl

В Польше правоохранители предотвратили нападение на здание нижней палаты польского парламента (Сейма), которое планировал осуществить 28-летний житель Кракова в середине марта. Об этом в среду, 6 марта, заявила журналистам представитель краковской Окружной прокуратуры Мирослава Калиновская-Зайдак, сообщает ТАСС.

Указано, что ранее Пшемыслав М. был задержан за отправку писем с угрозами мэрам крупных польских городов, а также бывшему президенту Польши Леху Валенсе. В посланиях он требовал, чтобы политики отказались от должностей.

Известно, что о своих планах напасть на Сейм задержанный сам рассказал следователям, но не смог разъяснить своих мотивов. В квартире, которую снимал Пшемыслав М., нашли ножи, бутафорские пистолеты и противогаз.

Как отмечается, за правонарушения задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее мэрам двух польских городов пришли письма с угрозами и гильзами от патронов.

Напомним, 13 января Стефан В. выбежал на сцену и несколько раз ударил ножом мэра Гданьска Павла Адамовича. Затем нападавший взял микрофон и обратился к зрителям, заявив, что невинно отсидел в тюрьме, а оппозиционная Гражданская платформа его пытала. Именно поэтому он якобы напал на Адамовича.

Медики не смогли спасти жизнь политика, и 14 января мэр Гданьска скончался в больнице.

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Теги: Польша, парламент, Сейм Польши, нападение, сейм, Краков, задержание
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Источник: korrespondent.net

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