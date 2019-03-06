У Путина ответили, почему не посылают гуманитарные конвои в ОРДЛО

В России рассказали, что гуманитарные конвои на Донбасс пока посылать не будут.

Последний раз так называемый “гуманитарный конвой” для жителей Донбасса приезжал в прошлом году. Раньше Россия посылала “гумконвой” почти каждый месяц, но ситуация резко изменилась. Пресс-секретарь Путина ответил, почему жители ОРДЛО остались без помощи РФ, передает Сегодня.

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Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о поставке гуманитарной помощи жителям Донбасса. По его словам, Москва принимает решение по этому поводу.

Это не означает, что практика таких поставок прервана. Идет оценка потребностей. Если будет решено, что жителям Донбасса нужна гуманитарная помощь, ее предоставят. Москва принимает решение - сообщил Дмитрий Песков.

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При этом пресс-секретарь Владимира Путина затруднился ответить, когда жителям оккупированной территории ждать помощи от восточного соседа.

Напомним, Кремль ответил на планы США по новым санкциям. Новые возможные ограничительные меры США направлены против российских банков, госдолга, инвестиций в нефтегазодобычу и кораблестроение.