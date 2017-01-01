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В университете Глазго нашли бомбу

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Полиция считает, что данный инцидент может быть связан с рассылкой взрывных устройств в Лондоне.
Скотланд-Ярд расследует рассылку бомб по городам Великобритании
Скотланд-Ярд расследует рассылку бомб по городам Великобритании
 
Полицейские нашли бомбу в университете шотландского Глазго, сообщается на сайте Скотланд-Ярда.
 
Отмечается, что данный инцидент может быть связан с рассылкой взрывных устройств в Лондоне, о чем стало известно 5 марта. 
 
Правоохранители считают, что бомбы могли быть доставлены из Ирландии.

В Нюрнберге объявили режим ЧС из-за бомбы
 
Напомним, накануне на вокзале и аэропортах Лондона были найдены взрывные устройства.

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Теги: бомба, университет, Глазго, Шотландия
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Источник: korrespondent.net

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