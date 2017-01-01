В университете Глазго нашли бомбу

Полиция считает, что данный инцидент может быть связан с рассылкой взрывных устройств в Лондоне.

Полицейские нашли бомбу в университете шотландского Глазго, сообщается на сайте Скотланд-Ярда.



Отмечается, что данный инцидент может быть связан с рассылкой взрывных устройств в Лондоне, о чем стало известно 5 марта.







В Нюрнберге объявили режим ЧС из-за бомбы

Правоохранители считают, что бомбы могли быть доставлены из Ирландии.

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