В университете Глазго нашли бомбу
Полиция считает, что данный инцидент может быть связан с рассылкой взрывных устройств в Лондоне.
Полицейские нашли бомбу в университете шотландского Глазго, сообщается на сайте Скотланд-Ярда.
Отмечается, что данный инцидент может быть связан с рассылкой взрывных устройств в Лондоне, о чем стало известно 5 марта.
Правоохранители считают, что бомбы могли быть доставлены из Ирландии.
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Напомним, накануне на вокзале и аэропортах Лондона были найдены взрывные устройства.
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