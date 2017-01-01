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Легкомоторный самолет разбился в США

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Жертвой крушения самолета в американском штате Миссури стал его 64-летний пилот из Спрингфилда.


В результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Миссури погиб один человек, сообщает KY3.

Самолет упал недалеко от города Саммерсвилль. Единственной жертвой крушения самолета стал его 64-летний пилот из Спрингфилда.

Вероятной причиной крушения самолета стало его столкновение с деревьями.

Напомним, ранее легкомоторный самолет разбился в РФ, в результате чего погибли два человека. Также в американском штате Флорида легкомоторный самолет врезался в жилой дом.

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Теги: авиакатастрофа, США, самолет, видео, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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