Северная Корея продолжает обогащение урана – СМИ
Установки по обогащению урана продолжают работать в научно-исследовательском ядерном комплексе в Йонбене.
В северокорейском научно-исследовательском ядерном комплексе в Йонбене продолжается использование установок по обогащению урана. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы Южной Кореи.
"Известно, что установки по обогащению урана продолжали нормальную работу еще перед недавним саммитом лидеров КНДР и США", – сообщил директор разведслужбы Со Хун.
Напомним, на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Ханое в конце февраля лидер КНДР Ким Чен Ын предложил демонтировать комплекс в Йонбене в обмен на частичную отмену санкций. Трамп не принял это предложение. Соглашение в ходе саммита так и не было подписано.
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