Северная Корея продолжает обогащение урана – СМИ

Установки по обогащению урана продолжают работать в научно-исследовательском ядерном комплексе в Йонбене.



В северокорейском научно-исследовательском ядерном комплексе в Йонбене продолжается использование установок по обогащению урана. Об этом сообщает

В северокорейском научно-исследовательском ядерном комплексе в Йонбене продолжается использование установок по обогащению урана. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы Южной Кореи.

"Известно, что установки по обогащению урана продолжали нормальную работу еще перед недавним саммитом лидеров КНДР и США", – сообщил директор разведслужбы Со Хун.



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