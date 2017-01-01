Сильное землетрясение произошло на Аляске

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,6 находился в 693 километрах к северо-западу от Анкориджа.



Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в четверг, 7 марта, на Аляске, сообщает

Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.



Эпицентр подземных толчков располагался в 693 километрах к северо-западу от Анкориджа.



По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное". Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.



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