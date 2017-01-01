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Сильное землетрясение произошло на Аляске

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Эпицентр землетрясения магнитудой 5,6 находился в 693 километрах к северо-западу от Анкориджа.
На Аляске произошло землетрясение
На Аляске произошло землетрясение
Getty Images

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в четверг, 7 марта, на Аляске, сообщает 
Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН. 
 
Эпицентр подземных толчков располагался в 693 километрах к северо-западу от Анкориджа.
 
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное". Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.
 
Напомним, 5 января землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Аляски. 13 января на Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,4.

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Теги: США, Землетрясения, Аляска, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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