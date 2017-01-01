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Трамп пригрозил бойкотировать предвыборные дебаты

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Американский лидер может отказаться от президентских дебатов перед выборами 2020 года на телеканалах, которые он считает фейковыми.
Трамп грозится бойкотировать дебаты перед выборами в 2020 году
Трамп грозится бойкотировать дебаты перед выборами в 2020 году


Президент США Дональд Трамп заявил, что может отказаться от президентских дебатов перед выборами 2020 года на телеканалах, которые он считает "Фейковыми Новостными Медиа". Свою угрозу он разместил в твиттере.

Американский лидер напомнил, что ранее демократы решили отказаться от внутрипартийных дебатов на телеканале FoxNews.

"Ну хорошо, тогда я поступлю так же с Фейковыми Новостными Медиа и Радикальными Левыми Демократами на дебатах перед выборами президента", – написал Трамп в Twitter в четверг, 7 марта.

Президент не уточнил, какие именно телеканалы он считает "Фейковыми Новостными Медиа".

Напомним, ранее экс-госсекретарь Хиллари Клинтон сообщила, что не намерена снова принимать участие в президентской гонке. Трамп заявил, что ему будет не хватать Клинтон на выборах в 2020 году.

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Теги: СМИ, Трамп, Дональд Трамп, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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