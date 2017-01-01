Трамп пригрозил бойкотировать предвыборные дебаты
Президент США Дональд Трамп заявил, что может отказаться от президентских дебатов перед выборами 2020 года на телеканалах, которые он считает "Фейковыми Новостными Медиа". Свою угрозу он разместил в твиттере.
Американский лидер напомнил, что ранее демократы решили отказаться от внутрипартийных дебатов на телеканале FoxNews.
"Ну хорошо, тогда я поступлю так же с Фейковыми Новостными Медиа и Радикальными Левыми Демократами на дебатах перед выборами президента", – написал Трамп в Twitter в четверг, 7 марта.
Президент не уточнил, какие именно телеканалы он считает "Фейковыми Новостными Медиа".
Democrats just blocked @FoxNews from holding a debate. Good, then I think I’ll do the same thing with the Fake News Networks and the Radical Left Democrats in the General Election debates!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 марта 2019 г.
Напомним, ранее экс-госсекретарь Хиллари Клинтон сообщила, что не намерена снова принимать участие в президентской гонке. Трамп заявил, что ему будет не хватать Клинтон на выборах в 2020 году.
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