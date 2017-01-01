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США отозвали визы у 77 граждан Венесуэлы

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В обновленный список попали чиновники режима нынешнего президента Николаса Мадуро и члены их семей.
Майк Пенс объявил новых ограничениях в отношении режима Николаса Мадуро
Майк Пенс объявил новых ограничениях в отношении режима Николаса Мадуро

Власти США приняли решение аннулировать визы еще 77 граждан Венесуэлы, связанных с президентом этой страны Николасом Мадуро. Об этом сказал вице-президент США Майкл Пенс, сообщило агентство Reuters в среду, 6 марта.

В то же время Пенс не назвал имен людей, внесенных в санкционный список.

"Сегодня Государственный департамент анонсировал, что Соединенные Штаты аннулируют 77 виз, в том числе многих чиновников режима Мадуро и их семей", – заявил Пенс в ходе выступления в Вашингтоне.

Отмечается, что новые имена на отмену виз будут внесены в действующий список из 49 венесуэльцев, чьи документы США уже аннулировали ранее в марте.

Тогда ограничения наложили на лиц, "ответственных за подрыв демократии в Венесуэле". Их имена также официально не озвучивались.

Напомним, 5 марта президент США Дональд Трамп объявил о продлении действия американских санкций против Венесуэлы, введенных в 2015 году.

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Теги: США, Визы, Венесуэла, виза, санкции, Мадуро, Николас Мадуро, Майк Пенс
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Источник: korrespondent.net

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