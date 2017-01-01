В Аргентине из-за забастовки отложили начало учебного года
Новый учебный год в Аргентине, который должен был начаться в среду, 6 марта, так и не стартовал из-за забастовки учителей. Об этом информирует Ruptly.
По словам учителей, их зарплаты растут медленнее, чем цены. В 2018 году цены выросли на 47%, ожидается, что в текущем году уровень инфляции превысит 30%.
Протестующие требуют поднять зарплаты еще на 16%, прежде чем продлевать трудовые контракты на 2019 год.
Cмотрите фотогалерею: В Аргентине из-за забастовки отложили начало учебного года
Напомним, в феврале в Буэнос-Айресе прошел многотысячный марш-протест против повышения тарифов.
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