В Аргентине из-за забастовки отложили начало учебного года

Учебный год в стране не начался из-за того, что педагоги не вышли на работу. Протестующие заявили, что их зарплата не поспевает за ростом цен.

Новый учебный год в Аргентине, который должен был начаться в среду, 6 марта, так и не стартовал из-за забастовки учителей. Об этом информирует Ruptly.

По словам учителей, их зарплаты растут медленнее, чем цены. В 2018 году цены выросли на 47%, ожидается, что в текущем году уровень инфляции превысит 30%.

Протестующие требуют поднять зарплаты еще на 16%, прежде чем продлевать трудовые контракты на 2019 год.

Напомним, в феврале в Буэнос-Айресе прошел многотысячный марш-протест против повышения тарифов.

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