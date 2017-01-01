Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Аргентине из-за забастовки отложили начало учебного года

Комментариев: 0
Учебный год в стране не начался из-за того, что педагоги не вышли на работу. Протестующие заявили, что их зарплата не поспевает за ростом цен.
Протест в Аргентине
Протест в Аргентине

Новый учебный год в Аргентине, который должен был начаться в среду, 6 марта, так и не стартовал из-за забастовки учителей. Об этом информирует Ruptly.

По словам учителей, их зарплаты растут медленнее, чем цены. В 2018 году цены выросли на 47%, ожидается, что в текущем году уровень инфляции превысит 30%.

Протестующие требуют поднять зарплаты еще на 16%, прежде чем продлевать трудовые контракты на 2019 год.

 

 

Напомним, в феврале в Буэнос-Айресе прошел многотысячный марш-протест против повышения тарифов.

Бунт во Франции: надзиратели заблокировали 15 тюрем

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: зарплаты, Аргентина, инфляция, протесты, видео, фото, протест, учитель, акции протеста, зарплата, учебный год
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь