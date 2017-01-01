В Канаде создан крупнейший в мире снежный лабиринт

Снежный лабиринт, который расположен на частной ферме вблизи столицы канадской провинции Манитоба, признан самым большим в мире.

На юге Канады местный житель Клинт Массе при помощи спецтехники и 300 грузовиков снега за неделю соорудил самый большой в мире снежный лабиринт. Соответствующее видео в среду, 6 марта, публикует CBC News .

Лабиринт открыли в январе, но официальная его регистрация в Книге рекордов Гиннеса произошла только на днях.

Протяженность двухметровых стен составляет более 1300 метров.

Площадь объекта - около 2789 кв. метров, что примерно на 1100 кв. м больше, чем у прошлого рекордсмена из Сандер-Бей также в Канаде. Его построили в 2015 году.

Ранее американец создал на кукурузном поле гигантский лабиринт в форме гоночного болида.

NASA показало снимок лабиринта Ночи на Марсе

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