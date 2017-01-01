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В Канаде создан крупнейший в мире снежный лабиринт

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Снежный лабиринт, который расположен на частной ферме вблизи столицы канадской провинции Манитоба, признан самым большим в мире.

На юге Канады местный житель Клинт Массе при помощи спецтехники и 300 грузовиков снега за неделю соорудил самый большой в мире снежный лабиринт. Соответствующее видео в среду, 6 марта, публикует CBC News.

Лабиринт открыли в январе, но официальная его регистрация в Книге рекордов Гиннеса произошла только на днях.

Протяженность двухметровых стен составляет более 1300 метров.

Площадь объекта - около 2789 кв. метров, что примерно на 1100 кв. м больше, чем у прошлого рекордсмена из Сандер-Бей также в Канаде. Его построили в 2015 году.

Ранее американец создал на кукурузном поле гигантский лабиринт в форме гоночного болида.

NASA показало снимок лабиринта Ночи на Марсе

 

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Теги: рекорд, книга рекордов Гиннеса, Канада, видео, снег, мировой рекорд, лабиринт
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Источник: korrespondent.net

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