В США зафиксировали "молниеносный шторм"

Из-за непогоды в аэропорт Лос-Анджелеса вынуждены были вернуться самолеты. Часть региона осталась без электричества.

Небо на юге американского штата Калифорния осветило рекордное количество молний. Об этом сообщает ТСН в четверг, 7 марта.

Отмечается, что только за пять минут метеорологи зафиксировали полторы тысячи молний.

"Такое явление в этой части США – редкое, ученые назвали его "молниеносным штормом". Местные жители вышли из своих домов специально, чтобы заснять молнии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за непогоды в аэропорт Лос-Анджелеса вынуждены были вернуться самолеты. Часть региона осталась без электричества.

Ранее в интернете появилось видео удара молнии по истребителю F-18 Военно-воздушных сил Кувейта. На кадрах видно, как пилот самолета пригнулся во время неожиданной вспышки.

Также сообщалось, что в Индии в штате Джамму и Кашмир из-за удара молнии погибло 107 овец и коз. Инцидент произошел в горном районе Раджури.

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