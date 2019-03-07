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Посол Украины в США просит Google Maps разобраться с “русским Крымом”

Комментариев: 3
Посол Украины в США просит всемирную корпорацию не становиться частью информационной войны России против Украины.
Посол направил в корпорацию письмо
Посол направил в корпорацию письмо
facebook.com/ukr.embassy.usa

Новость о том, что известный во всем мире сервис Google Maps планирует обозначать Крым, как “спорную территорию”, огорчила посла Украины в США Валерия Чалого. Дипломат обратился в корпорацию Google с требованием не поддаваться на манипуляции со стороны Российской Федерации.

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В официальном письме посол отметил четкую позицию о недопустимости привлечения всемирно известной корпорации и поискового сервиса Google в информационную войну, которую Россия ведет в мире, распространяя дезинформацию, фейки и пропаганду как в случае с изображением Крыму на картах, - отметили в пресс-службе посольства Украины в США.

Также Чалый напомним, что представители Google Maps неоднократно заявляли, что их деятельность сосредоточена на развитии информационных технологий, а не на политике. Тем не менее, ситуация с обозначением Крыма в сервисе носит политический характер.

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Напомним, в сервиес Google Maps заявили, что приняли решение по поводу обозначения Крыма на карте. Жители РФ будут видеть на карте Крым в составе России, а украинцы- в составе Украины.

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Теги: Google Maps, Крым, обозначение, Чалый, дипломат
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Комментариев (3)
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КимЧенПых    07.03.2019, 11:23
Оценка:  0
КимЧенПых
шо ещё?
Ira0956    07.03.2019, 11:19
Оценка:  0
Ira0956
Крым начал поставлять на Кубань до 300 мегаватт электроэнергии.
КимЧенПых    07.03.2019, 11:24
Оценка:  -1
КимЧенПых
разве что от духа святого
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