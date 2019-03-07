Посол Украины в США просит Google Maps разобраться с “русским Крымом”

Посол Украины в США просит всемирную корпорацию не становиться частью информационной войны России против Украины.

Новость о том, что известный во всем мире сервис Google Maps планирует обозначать Крым, как “спорную территорию”, огорчила посла Украины в США Валерия Чалого. Дипломат обратился в корпорацию Google с требованием не поддаваться на манипуляции со стороны Российской Федерации.

Читай также: Чешская газета после “российского“ Крыма сделала карикатуру на Бандеру

В официальном письме посол отметил четкую позицию о недопустимости привлечения всемирно известной корпорации и поискового сервиса Google в информационную войну, которую Россия ведет в мире, распространяя дезинформацию, фейки и пропаганду как в случае с изображением Крыму на картах, - отметили в пресс-службе посольства Украины в США.

Также Чалый напомним, что представители Google Maps неоднократно заявляли, что их деятельность сосредоточена на развитии информационных технологий, а не на политике. Тем не менее, ситуация с обозначением Крыма в сервисе носит политический характер.

Читай также: На картах Google обнаружили “подводную лодку Гитлера“

Напомним, в сервиес Google Maps заявили, что приняли решение по поводу обозначения Крыма на карте. Жители РФ будут видеть на карте Крым в составе России, а украинцы- в составе Украины.