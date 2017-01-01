Греция освободила россиянина, задержанного по запросу Украины – адвокат
В Греции освободили гражданина России Евгения Калинина, задержанного по запросу Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Янниса Рахиотиса в четверг, 7 марта.
По его словам, такое решение вынес прокурор Афинского апелляционного суда.
"В решении прокурора указывалось, что он был арестован и заключен в тюрьму по ошибке, поскольку против него не было международного ордера", – сказал защитник.
Рахиотис утверждает, что Калинин уже вылетел в Москву вместе со своей семьей, которая приехала в Грецию поддержать его. Проводили россиянина дипломаты из посольства РФ в Афинах.
Напомним, 2 марта в Афинах задержали российского эксперта по энергетике Евгения Калинина, который отправился в Грецию в служебную командировку.
Власти Украины обвиняют Калинина в создании преступной организации, служебном подлоге и уклонении от уплаты налогов. Россиянин проработал в Украине около 10 лет, сначала в качестве вице-президента BP Ukraine, а затем – директором нефтеперерабатывающего завода в Одессе.
Евгений Калинин находится в списках сайта Миротворец.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet