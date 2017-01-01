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Греция освободила россиянина, задержанного по запросу Украины – адвокат

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Евгений Калинин уже вылетел в Москву. Его проводили дипломаты из посольства России в Афинах.
Евгения Калинина обвиняют по трем статьям УК Украины
Евгения Калинина обвиняют по трем статьям УК Украины
Комментарии.ua

В Греции освободили гражданина России Евгения Калинина, задержанного по запросу Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Янниса Рахиотиса в четверг, 7 марта.

По его словам, такое решение вынес прокурор Афинского апелляционного суда.

"В решении прокурора указывалось, что он был арестован и заключен в тюрьму по ошибке, поскольку против него не было международного ордера", – сказал защитник.

Рахиотис утверждает, что Калинин уже вылетел в Москву вместе со своей семьей, которая приехала в Грецию поддержать его. Проводили россиянина дипломаты из посольства РФ в Афинах.

Напомним, 2 марта в Афинах задержали российского эксперта по энергетике Евгения Калинина, который отправился в Грецию в служебную командировку.

Власти Украины обвиняют Калинина в создании преступной организации, служебном подлоге и уклонении от уплаты налогов. Россиянин проработал в Украине около 10 лет, сначала в качестве вице-президента BP Ukraine, а затем – директором нефтеперерабатывающего завода в Одессе.

Евгений Калинин находится в списках сайта Миротворец.

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Теги: Россия, Украина, Греция, Афины, россиянин
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Источник: korrespondent.net

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