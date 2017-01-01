В Северной Ирландии в жилом доме взорвалась бомба

Взрыв произошел в жилом доме города Крейгавоне. В результате инцидента пострадала пожилая жительница дома, которой оказывают медицинскую помощь после шока.

В жилом доме города Крейгавоне в Северной Ирландии в ночь на четверг, 7 марта, прогремел взрыв. Около двух часов ночи по киевскому времени тут взорвалась бомба, сообщает местная полиция в своем Twitter.

Как сообщает британское издание Express, местная полиция подтвердила, что в доме была взорвана трубная бомба. Взрывом повреждена входная дверь и коридор. Сейчас на месте происшествия в районе Бернсайд в Крейгавоне проходят следственные действия.

От взрыва пострадала пожилая жительница дома, которой оказывают медицинскую помощь после шока. При этом, накануне местные СМИ сообщали, что женщина жаловалась в полицию на наркодилера, который подсунул ей вместо кокаина коричневый сахар. Имеет ли связь взрыв бомбы с жалобой на торговца наркотиками, не сообщается.

Напомним, 20 января взрыв произошел в Северной Ирландии. Взрыв прогремел в центре города Лондондерри возле здания суда. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция Северной Ирландии задержала четверых человек по подозрению в причастности к взрыву в Лондондерри.

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