Кличко выступил на съезде Австрийской народной партии: Европа для нас образец демократии

Украина заинтересована в сильной и единой Европе, которая для нашего государства была и является образцом демократии. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на съезде Австрийской народной партии, принять участие, в котором Кличко пригласил Федеральный канцлер Австрии Курц.

По мнению организаторов съезда, Виталий Кличко "является примером для целого поколения и горячим сторонником европейской идеи, и наведением мостов за пределами ЕС".

"Мы - реалисты. Мы понимаем и видим сложность и масштабы проблем, стоящих сегодня перед Европейским Союзом. Но мы заинтересованы в сильной и единой Европе. Несмотря на все проблемы, для нас Европа остается образцом демократии ", - подчеркнул Виталий Кличко выступая на съезде.

Также он отметил, что единство позиции со стороны Австрии и ЕС о санкциях играет важную роль в борьбе с российской агрессией.

"Единство позиции со стороны Австрии и Европейского Союза, в частности в вопросе санкций, играет очень важную роль в нашей борьбе с российской агрессией. Я хотел бы, чтобы все европейцы помнили, что в этой борьбе Украина защищает не только свою независимость. Мы защищаем свободу нашего европейского выбора, наши общие с европейцами демократические ценности и стабильность и безопасность Европы ", - подчеркнул Кличко.

Он добавил, что пять лет назад на Майдане, впервые в истории, люди отдавали свою жизнь за европейскую идею, погибали под европейским флагом.

"Европейские ценности для нас - не лозунги и не пустые слова. Многие в странах ЕС воспринимает их как данность, гарантированную реальность, в которой европейцы живут со дня своего рождения, - отметил Кличко. - Наш же горький опыт в советской империи, опыт противостояния авторитаризму в государстве и противостояния российской агрессии учит: за демократию надо бороться каждый день! Необходимо ценить демократические достижения в каждой стране", - подчеркнул мэр Киева.

Он также отметил, что Соглашение об ассоциации с ЕС сегодня является лучшей программой реформ и преобразований, которые должна воплотить Украины.

Съезд Австрийской народной партии собрал более 1300 участников и состоялся под лозунгом "Будем готовы в Европу!". Важность политического мероприятия, как отмечали его участники - в том, что он состоялся накануне выборов в Европарламент.

Федеральный канцлер Австрии Курц выразил поддержку Украине и ее европейским устремлениям. И поблагодарил Виталия Кличко за его усилия по внедрению европейских принципов и ценностей. Также он отметил, что, благодаря поддержке в частности Кличко Австрийской народной партии удалось одержать победу на парламентских выборах в 2017 году.

Австрийская народная партия, основанная в 1945 году является самой многочисленной политической партией страны и насчитывает более 600 тыс. членов. Возглавляет партию Курц, который с 2017 г.. является Федеральным канцлером Австрии. Австрийская народная партия входит в Европейскую народную партию.