Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Госдума РФ ввела наказание за фейки

Комментариев: 1
В случае обнаружения опасных фейков генпрокуратура будет обращаться в Роскомнадзор, который должен будет принять меры для блокировки контента.
Заседание Госдумы РФ
Заседание Госдумы РФ
duma.gov.ru

Государственная дума России приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете распространять фейковую информацию. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 7 марта.

"Документ запрещает публиковать недостоверную общественно значимую информацию, распространяемой под видом правдивых сообщений, если она угрожает жизни, здоровью, имуществу граждан или подрывает общественный порядок или безопасность", – говорится в сообщении.

В случае обнаружения опасных фейков генпрокурор РФ или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор, который должен будет принять меры для блокировки контента.

Также за распространение недостоверной информации предусмотрены штрафы от 30 тысяч до 1,5 млн рублей – в зависимости от тяжести последствий (от создания угрозы жизни до смерти человека) и от источника фейка (обычный гражданин или организация).

Ранее в феврале Госдума приняла в первом чтении законопроект об изоляции российского сегмента интернета. За соответствующий документ проголосовали 334 депутата, против – 47.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Госдума РФ, законы, закон, контент, Госдума, фейки, фейк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Letohradek    07.03.2019, 11:10
Оценка:  +1
Letohradek
Обратно в СССР?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь