Госдума РФ ввела наказание за фейки

В случае обнаружения опасных фейков генпрокуратура будет обращаться в Роскомнадзор, который должен будет принять меры для блокировки контента.

Государственная дума России приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете распространять фейковую информацию. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 7 марта.

"Документ запрещает публиковать недостоверную общественно значимую информацию, распространяемой под видом правдивых сообщений, если она угрожает жизни, здоровью, имуществу граждан или подрывает общественный порядок или безопасность", – говорится в сообщении.

В случае обнаружения опасных фейков генпрокурор РФ или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор, который должен будет принять меры для блокировки контента.

Также за распространение недостоверной информации предусмотрены штрафы от 30 тысяч до 1,5 млн рублей – в зависимости от тяжести последствий (от создания угрозы жизни до смерти человека) и от источника фейка (обычный гражданин или организация).

Ранее в феврале Госдума приняла в первом чтении законопроект об изоляции российского сегмента интернета. За соответствующий документ проголосовали 334 депутата, против – 47.

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