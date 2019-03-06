Трамп оконфузился, забыв фамилию главы Apple
Инцидент случился, когда президент США благодарил Тима Кука за инвестиции в экономику страны.
Президент США Дональд Трамп назвал генерального директора корпорации Apple Тима Кука Тимом Эпплом. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает CNBC.
Инцидент произошел на заседании консультативного совета по кадровой политике.
"Мы очень ценим это (вклад Apple), Тим Эппл", - сказал Трамп, обращаясь к предпринимателю.
Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple” pic.twitter.com/gTHHtjWvc9— Sean O'Kane (@sokane1) 6 марта 2019 г.
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