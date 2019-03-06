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Трамп оконфузился, забыв фамилию главы Apple

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Инцидент случился, когда президент США благодарил Тима Кука за инвестиции в экономику страны.

Президент США Дональд Трамп назвал генерального директора корпорации Apple Тима Кука Тимом Эпплом. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает CNBC

Инцидент произошел на заседании консультативного совета по кадровой политике.

"Мы очень ценим это (вклад Apple), Тим Эппл", - сказал Трамп, обращаясь к предпринимателю.

Ранее президент США перепутал Балтию с Балканами.

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Теги: США, Apple, видео, Трамп, конфуз, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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