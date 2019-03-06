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В Италии снесли крупнейший лагерь мигрантов

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Мэр Сан-Фердинандо отметил, что лагерь представлял опасность для общественного здоровья, также был риск пожаров.
Более 1500 беженцев вытеснили из лагеря на юге Италии
Более 1500 беженцев вытеснили из лагеря на юге Италии

В Италии, в городе Сан-Фердинандо, снесли крупнейший в стране незаконный палаточный лагерь мигрантов. Об этом в среду, 6 марта, пишет Il Post.

Демонтаж поселения, в котором проживали около 1,6 тысяч человек, начался накануне. В операции были задействованы несколько сотен сотрудников полиции и бульдозеры.

Часть людей переселили в рядом расположенный лагерь, других перевезли в пункты временного приема. Еще около 300 нелегалов ожидают распределения.

 

 

Напомним, в 2018 году более 2275 беженцев погибли в Средиземном море, пытаясь добраться до Европы.

 

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Теги: Италия, видео, фото, мигранты, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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