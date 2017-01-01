Взрывы в Кабуле: ранен кандидат в президенты Афганистана
Один из кандидатов на пост президента Афганистана пострадал в результате серии взрывов в Кабуле в четверг, 7 марта, сообщает телеканал 1TV.
По данным телеканала, пострадавшим является лидер партии Национальный конгресс Афганистана Абдул Латиф Педрам.
At least three people were killed and 19 others were wounded after a gathering of Afghan politicians was attacked in the west of #Kabul. #Afghanistan pic.twitter.com/sVk14lm1N7— TOLOnews (@TOLOnews) 7 марта 2019 г.
Ранее по меньшей мере 40 сотрудников сил безопасности Афганистана погибли в результате атаки группы боевиков на базу вооруженных сил, расположенную в провинции Гильменд.
Также в феврале в Афганистане от взрыва заложенной у дороги бомбы погибли шестеро мирных жителей.
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