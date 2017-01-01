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Египтянина приговорили к смертной казни за убийство украинки

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В Египте осудили местного жителя к смертной казни за убийство гражданки Украины в Хургаде с целью грабежа.
Марина Адиклана была убита в феврале 2018 года в квартире в Хургаде
Марина Адиклана была убита в феврале 2018 года в квартире в Хургаде
egyptindependent.com

Уголовный суд провинции Красное море приговорил египтянина к смертной казни по обвинению в убийстве гражданки Украины с целью грабежа. Об этом сообщила в четверг, 7 марта, газета Egypt Independent.

Указано, что теперь решение суда направлено на утверждение верховному муфтию Египта, который, согласно судебной практике, обязан визировать все выносящие судом смертные приговоры.

Как ожидается, окончательный вердикт судей будет объявлен 4 мая.

Напомним, 29-летняя Марина Адиклана была убита в феврале 2018 года в квартире в Хургаде, где проживала со своим мужем. Вернувшись заранее с работы, женщина застала в доме вора, который набросился на нее с ножом и нанес ей множественные ранения, от которых она скончалась на месте.

Следствие установило, что убийство совершил местный житель, который проник в квартиру с целью ограбления.

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Теги: убийства, ограбление, Египет, казнь, убийство, смертная казнь, приговор, украинка, Хургада
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Источник: korrespondent.net

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