В Париже во время операции по увеличению пениса умер алмазный миллиардер

Известный во всем мире алмазный миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер во время операции по увеличению пениса.

65-летний алмазный миллиардер из Израиля Эхуд Арье Ланиадо скончался во время деликатной операции. Об этом пишет издание Daily Mail.

Читай также: Автор Монумента славы во Львове умер в день сноса памятника

Эхуд Арье Ланиадо скончался еще 2 марта. Новость о его кончине подтвердили в компании Omega Diamonds, основателем которой является погибший. Пожилой миллиардер скончался во время операции по увеличению полового органа. Операцию делали в одной из лучших клиник Парижа. После укола в гениталии у миллиардера случился сердечный приступ. Врачам не удалось запустить сердце пациента.

Эхуд Арье Ланиадо являлся одним из самых авторитетных экспертов по оценке неограненных алмазов. Состояние погибшего оценивают в несколько десятков миллиардов долларов. Кроме того, он является владельцем самого дорогого пентхауса в Монако, стоимость которого 30 млн фунтов.

Читай также: В США умер один из создателей карманного калькулятора

По словам близкого друга миллиардера, он очень много времени уделял своей внешности. Любимым занятием Эхуда Арье Ланиадо являлись тусовки в кругу девушек модельной внешности. Чрезмерная любовь к своему телу и погубила миллиардера.

Напомним, внезапно умерла экс-участница “Битвы экстрасенсов”. В мир иной отошла бывшая участница шоу о сверхчеловеческих возможностях Симона Бородина