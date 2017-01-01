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Трамп готов снова поговорить с Ким Чен Ыном

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Сделка США и Северной Кореи возможна, если Пхеньян готов широко посмотреть на вопрос о дегуклеаризации, говорит Болтон.
Встреча Трампа и Ким Чен Ына закончилась провалом
Встреча Трампа и Ким Чен Ына закончилась провалом
Президент США Дональд Трамп готов продолжить переговоры с КНДР по денуклеаризации. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу Fox News.
 
 
"Президент открыт для новых переговоров. Посмотрим, когда они будут запланированы и как будут подготавливаться. Но он [Трамп] думает, что сделка возможна, если представители КНДР готовы посмотреть на вопрос [о ядерной сделке] широко", - заявил Болтон.

"Я думаю, что северокорейцам, очевидно, хотелось бы в минимальной степени пожертвовать ядерным, биологическим и химическим оружием в их ракетной программе в обмен на очень широкое послабление санкционного режима. И это то, на чем они в основном настаивают", - пояснил помощник Трампа.

По словам Болтона, Трамп не согласен на такие условия и надеется на "большую сделку" с Ким Чен Ыном. "Мы дадим жителям КНДР светлое будущее, но это должно закончиться полной денуклеаризацией", - сказал Болтон о главной идее предполагаемой сделки.

Напомним, 27-28 февраля в Ханое проходил второй саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Переговоры завершились досрочно без подписания соглашений и договоренностей. 

По итогам встречи Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын хотел снятия всех санкций в обмен на демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако это предложение не устроило американского лидера.

 

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Теги: США, Северная Корея, Трамп, Болтон, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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