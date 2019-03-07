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Австрия осудила Украину из-за запрета въезда журналисту

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В Австрии осудили запрет въезда в Украину для журналиста телеканала ORF Кристиана Вершютца и призвали немедленно его отменить.
Скандальный австрийский журналист Кристиан Вершютц
Скандальный австрийский журналист Кристиан Вершютц
apostrophe.ua

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль осудила Киев за запрет въезда для журналиста телеканала ORF Кристиана Вершютца, который незаконно посещал аннексированный Крым и неподконтрольную часть Донбасса. Об этом глава МИД сообщила в четверг, 7 марта, в Twitter.

"Запрет въезда корреспонденту ORF Кристиану Вершютцу в Украину является актом цензуры, что неприемлемо в Европе. Мы осуждаем этот подход, полностью несовместимый с европейскими фундаментальными ценностями, и призываем к немедленной отмене запрета", - написала министр в микроблоге.

Ранее украинский депутат Ольга Червакова на своей странице в Facebook сообщила о том, что СБУ запретила Вершютцу въезд в Украину на один год.

"С начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе Вершютц освещал события в Украине, широко используя штампы кремлевской пропаганды", - написала она.

Депутат со ссылкой на правоохранителей добавила, что Вершюц, который является руководителем украинского бюро телеканала ORF, в течение последних четырех лет посещал неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории РФ, чем нарушил порядок пересечения украинской границы.

Сам журналист ранее на своей странице утверждал, что не нарушал украинских законов.

"Я только был в районе полуострова Крым, куда я прибыл законно. Местная команда из Крыма снимала этот мост несколько раз", - прокомментировал Вершютц видео, где видно его с Керченским мостом на фоне.

Ранее украинские пограничники не пропустили в страну российскую телеведущую Анастасию Ивлееву из-за посещения аннексированного Крыма. Ей запрещен въезд в страну сроком на три года.

Также сообщалось, что украинские пограничники не пустили в страну четырех российских журналисток.

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Теги: Крым, цензура, пропаганда, Австрия, журналист, Журналисты, запрет, МИД, въезд и выезд из Украины, аннексия Крыма, Запрет на въезд, запрет въезда
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
prontozaurus    07.03.2019, 21:53
Оценка:  +1
prontozaurus
Запхніть своє засудження собі у дупу. Чули, астріяки?!
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