Австрия осудила Украину из-за запрета въезда журналисту

В Австрии осудили запрет въезда в Украину для журналиста телеканала ORF Кристиана Вершютца и призвали немедленно его отменить.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль осудила Киев за запрет въезда для журналиста телеканала ORF Кристиана Вершютца, который незаконно посещал аннексированный Крым и неподконтрольную часть Донбасса. Об этом глава МИД сообщила в четверг, 7 марта, в Twitter.

"Запрет въезда корреспонденту ORF Кристиану Вершютцу в Украину является актом цензуры, что неприемлемо в Европе. Мы осуждаем этот подход, полностью несовместимый с европейскими фундаментальными ценностями, и призываем к немедленной отмене запрета", - написала министр в микроблоге.

Ранее украинский депутат Ольга Червакова на своей странице в Facebook сообщила о том, что СБУ запретила Вершютцу въезд в Украину на один год.

"С начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе Вершютц освещал события в Украине, широко используя штампы кремлевской пропаганды", - написала она.

Депутат со ссылкой на правоохранителей добавила, что Вершюц, который является руководителем украинского бюро телеканала ORF, в течение последних четырех лет посещал неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории РФ, чем нарушил порядок пересечения украинской границы.

Сам журналист ранее на своей странице утверждал, что не нарушал украинских законов.

"Я только был в районе полуострова Крым, куда я прибыл законно. Местная команда из Крыма снимала этот мост несколько раз", - прокомментировал Вершютц видео, где видно его с Керченским мостом на фоне.

Ранее украинские пограничники не пропустили в страну российскую телеведущую Анастасию Ивлееву из-за посещения аннексированного Крыма. Ей запрещен въезд в страну сроком на три года.

Также сообщалось, что украинские пограничники не пустили в страну четырех российских журналисток.

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