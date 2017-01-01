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Глава Apple после оговорки Трампа поменял фамилию в Twitter

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Тим Кук заменил настоящую фамилию на значок, изображающий символ корпорации, после конфуза в Белом доме.
Тим Кук и Дональд Трамп
Тим Кук и Дональд Трамп
 
Глава корпорации Apple Тим Кук поменял свое имя в Twitter после оговорки президента США Дональда Трампа.
 
Напомним, 6 марта на встрече нового консультативного совета США по кадровой политике Трамп назвал Кука Тимом Эпплом.
 
В ответ глава Apple отредактировал профиль в Twitter, заменив настоящую фамилию на значок, изображающий символ корпорации - надкушенное с правой стороны яблоко.
 
Отметим, что данный значок может корректно отображаться только на устройствах Apple, так как не входит в стандарт кодирования символов Unicode.
 
На устройствах с операционными системами Android или Windows вместо яблока пользователи увидят пустой квадрат.
 
 
Ранее сообщалось, что после переговоров с премьер-министром Испании Мариано Рахоем Трамп назвал его президентом и неправильно написал его имя в Twitter.
 

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Теги: США, Apple, фото, Трамп, Дональд Трамп, Тим Кук
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Источник: korrespondent.net

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