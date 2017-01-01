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В Венесуэле заявили о "диверсии" на крупнейшей ГЭС

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По всей стране произошли масштабные отключения электроэнергии. Николас Мадуро обвинил США в "электрической войне".
Венесуэла осталась без света
Венесуэла осталась без света
В Венесуэле в ночь на 8 марта зарегистрированы массовые отключения электричества почти во всех штатах, а также в столице страны Каракасе. Об этом сообщила газета El Nacional.
 
Отмечается, что в Каракасе в связи с нарушением электроснабжения остановлены линии метрополитена и наблюдаются перебои с мобильной связью. Прекратил работу венесуэльский международный аэропорт Майкетии.
 
Национальная корпорация по электроэнергии страны (CORPOELEC) заявила, что перебои со светом вызваны саботажем на одной из крупнейших в мире гидроэлектростанций Эль-Гури

"На Эль-Гури произошла диверсия. Это часть электрической войны против государства. Мы этого не допустим! Работаем над восстановлением энергообслуживания", - сообщила компания в Twitter.
 
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил "американский империализм" в причастности к перебоям с электроснабжением в стране.
 
"Электрическая война, объявленная и возглавляемая американским империализмом против нашего народа, будет побеждена. Ничто и никто не сможет победить народ Боливара и Чавеса. Максимальное единство патриотов!", - написал Мадуро в Twitter.

Напомним, 21 января в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро.

На фоне обострения ситуации в стране спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства.

 

Ряд западных стран и США заявили о признании Гуаидо

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Теги: США, электроэнергия, Венесуэла, диверсия, электричество, саботаж, Мадуро, Николас Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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