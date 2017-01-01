В Венесуэле заявили о "диверсии" на крупнейшей ГЭС
По всей стране произошли масштабные отключения электроэнергии. Николас Мадуро обвинил США в "электрической войне".
В Венесуэле в ночь на 8 марта зарегистрированы массовые отключения электричества почти во всех штатах, а также в столице страны Каракасе. Об этом сообщила газета El Nacional.
Отмечается, что в Каракасе в связи с нарушением электроснабжения остановлены линии метрополитена и наблюдаются перебои с мобильной связью. Прекратил работу венесуэльский международный аэропорт Майкетии.
Национальная корпорация по электроэнергии страны (CORPOELEC) заявила, что перебои со светом вызваны саботажем на одной из крупнейших в мире гидроэлектростанций Эль-Гури.
"На Эль-Гури произошла диверсия. Это часть электрической войны против государства. Мы этого не допустим! Работаем над восстановлением энергообслуживания", - сообщила компания в Twitter.
"На Эль-Гури произошла диверсия. Это часть электрической войны против государства. Мы этого не допустим! Работаем над восстановлением энергообслуживания", - сообщила компания в Twitter.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил "американский империализм" в причастности к перебоям с электроснабжением в стране.
"Электрическая война, объявленная и возглавляемая американским империализмом против нашего народа, будет побеждена. Ничто и никто не сможет победить народ Боливара и Чавеса. Максимальное единство патриотов!", - написал Мадуро в Twitter.
La guerra el'ectrica anunciada y dirigida por el imperialismo estadounidense en contra de nuestro pueblo ser'a derrotada. Nada ni nadie podr'a vencer al pueblo de Bol'ivar y Ch'avez. !M'axima unidad de los patriotas!— Nicol'as Maduro (@NicolasMaduro) 8 марта 2019 г.
Напомним, 21 января в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро.
На фоне обострения ситуации в стране спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства.
Ряд западных стран и США заявили о признании Гуаидо.
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