В Венесуэле заявили о "диверсии" на крупнейшей ГЭС

Отмечается, что в Каракасе в связи с нарушением электроснабжения остановлены линии метрополитена и наблюдаются перебои с мобильной связью. Прекратил работу венесуэльский международный аэропорт Майкетии.

Национальная корпорация по электроэнергии страны (CORPOELEC) заявила, что перебои со светом вызваны саботажем на одной из крупнейших в мире гидроэлектростанций Эль-Гури.



"На Эль-Гури произошла диверсия. Это часть электрической войны против государства. Мы этого не допустим! Работаем над восстановлением энергообслуживания", - сообщила компания в Twitter.



Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил "американский империализм" в причастности к перебоям с электроснабжением в стране.

"Электрическая война, объявленная и возглавляемая американским империализмом против нашего народа, будет побеждена. Ничто и никто не сможет победить народ Боливара и Чавеса. Максимальное единство патриотов!", - написал Мадуро в Twitter.