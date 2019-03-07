Собчак и ее муж объявили о разрыве отношений
Супруги публично прокомментировали семейную ситуацию. Они заявили, что продолжат вместе растить сына.
Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган сообщили о прекращении отношений. Совместное заявление было опубликовано в Instagram-аккаунте Виторгана.
"Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак, Максим Виторган", - отмечается в сообщении.
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Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе , мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и , тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак, Максим Виторган
Предположения о возможности развода Собчак и Виторгана появились в декабре прошлого года, когда пользователи Instagram обратили внимание, что супруги сняли обручальные кольца.
Напомним, свадьба Собчак и Виторгана состоялась в 2013 году. В 2016 году у пары родился сын.
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