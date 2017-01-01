Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Греции сняли обвинения с двух украинских моряков

Комментариев: 0
Украицев-членов экипажа судна Andromeda задержали по обвинению в нелегальной перевозке взрывчатых материалов.
Вскоре освобожденные моряки вернутся домой
Вскоре освобожденные моряки вернутся домой
facebook.com/Embassy-of-Ukraine-to-the-Hellenic-Republic

В Греции суд города Пирей снял обвинения с украинских моряков, которые были задержаны вместе с судном Andromeda в прошлом году. Об этом сообщает посольство Украины в Греции.

С экипажа судна, задержанного в январе 2018 года, сняли все обвинения. Тогда украинских моряков - капитана и старшего помощника Andromeda Алексея Слепнева и Сергея Константинова - задержали по обвинению в нелегальной перевозке взрывчатых материалов.

В береговой охране Греции заявляли, что грузовое судно Andromeda перевозило в Ливию 410 тонн взрывчатых веществ и детонаторы к ним. Капитан судна отрицал обвинения и заявлял, что стал жертвой мошенничества.

Украинские моряки вернутся домой в ближайшее время после решения всех формальностей.

По данным МИД, в Греции задержаны 186 украинских моряков, еще более 150 - в Италии, а двое попали в пиратский плен.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: МИД Украины, суд, Греция, украинские моряки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь