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Фура с мигрантами перевернулась в Мексике: 25 погибших

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Грузовик без номерных знаков, в котором находилось до 60 мигрантов, потерял управление и вылетел с дороги.
Фура с мигрантами перевернулась в Мексике: 25 погибших
Espesial
В Мексике перевернулась грузовая фура с мигрантами из стран Центральной Америки, в результате чего 25 человек погибли и почти 30 получили ранения, пишет газета Universal со ссылкой на генеральную прокуратуру штата Чьяпас.
 

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ДТП произошло в районе муниципалитета Сояло недалеко от границы с Гватемалой. Сообщается, что ехавший без номерных знаков грузовик потерял управление и вылетел с дороги.
 
Ведется расследование обстоятельств инцидента.
 
Как сообщалось, в ночь на 8 марта в селе Яблоновка Киевской области в ДТП погибли пять человек, еще один госпитализирован.
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Теги: ДТП, Мексика, авария, грузовик, мигранты
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Источник: korrespondent.net

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