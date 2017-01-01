Фура с мигрантами перевернулась в Мексике: 25 погибших
Грузовик без номерных знаков, в котором находилось до 60 мигрантов, потерял управление и вылетел с дороги.
В Мексике перевернулась грузовая фура с мигрантами из стран Центральной Америки, в результате чего 25 человек погибли и почти 30 получили ранения, пишет газета Universal со ссылкой на генеральную прокуратуру штата Чьяпас.
Читай также: В центре Киева столкнулись четыре авто, движение парализованоДТП произошло в районе муниципалитета Сояло недалеко от границы с Гватемалой. Сообщается, что ехавший без номерных знаков грузовик потерял управление и вылетел с дороги.
Ведется расследование обстоятельств инцидента.
Как сообщалось, в ночь на 8 марта в селе Яблоновка Киевской области в ДТП погибли пять человек, еще один госпитализирован.
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