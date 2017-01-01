Фура с мигрантами перевернулась в Мексике: 25 погибших

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ДТП произошло в районе муниципалитета Сояло недалеко от границы с Гватемалой. Сообщается, что ехавший без номерных знаков грузовик потерял управление и вылетел с дороги.