В США хотят ввести запрет на признание аннексии Крыма

После утверждения закон отправят на подпись Трампу.

Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно одобрен проект закона, который запрещает администрации Вашингтона и всем госструктурам признавать аннексию Крыма Россией. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу комитета.

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"По единогласному решению инициативы были направлены со внесенными в них поправками на рассмотрение Палате представителей полного состава", - отметили в пресс-службе.

Текст короткий, но состоит из главных предопределяющих предложений.

"Запретить правительству США признавать аннексию Крыма Россией. Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы не признавать де-юре или де-факто власть Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами. Запрещается предпринимать какие-либо действия или оказывать какую-либо помощь, которая должна включать признание или подразумевает признание де-юре или де-факто власти Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами", - говорится в документе.

Вместе с тем, в тексте отдельно прописано, что президенту дается право делать исключения, если он "решит, что это необходимо для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов".

Если инициативу одобрят обе палаты Конгресса, она отправится на подпись президенту.

Напомним, ранее сообщалось, что Совбез ООН соберется на заседание из-за годовщины аннексии Крыма.