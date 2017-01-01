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Испанки начали 8 марта митингом с посудой

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Сотни женщин собрались на центральной площади Мадрида с кастрюлями и сковородками. Митинги ожидаются в течение всего дня.
Испанки прихватили на митинг кастрюли, сковородки и другую кухонную утварь
Испанки прихватили на митинг кастрюли, сковородки и другую кухонную утварь

В ночь на Международный женский день 8 марта в Мадриде сотни женщин вышли на центральную площадь столицы Испании, стуча в кастрюли и сковородки, сообщает Reuters.

Большинство участниц акции были одеты в одежду фиолетового или пурпурного цветов, который стал международным символом борьбы за права женщин. Женщины несли плакаты с надписью "Сестра, я верю в тебя".

Таким образом испанки призывали к большему гендерному равенству и отстаиванию женщинами своих прав. Более крупные митинги и акции ожидаются в Испании в течение всего 8 марта.

Всплеск активности феминисток связан с ростом популярности новой крайне правой партии Vox, которая, согласно опросам общественного мнения, впервые получит места на парламентских выборах 28 апреля. Ее руководство открыто призывает к отмене принятых в Испании законов о гендерном насилии.

Досрочные выборы в Испании назначили после того, как парламент отклонил правительственный бюджет на 2019 год, чем вызвал законодательный кризис.

 

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Теги: митинг, Испания, женщины, Мадрид, 8 марта, посуда
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Источник: korrespondent.net

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