Венесуэла восстанавливает свет после тотального блэкаута

С утра 8 марта свет начал появляться.

Венесуэла начала восстанавливать электроснабжение после тотального блэкаута, который случился вечером в четверг, 7 марта. Отключение электричества вызвало хаос и возмущение жителей, сообщает AFP.

Утром 8 марта электричество заработало в некоторых домах на востоке Каракаса через семь часов после того, как столица Венесуэлы осталась без света. Вице-президент Делси Родригес сообщила, что электроснабжение также восстановлено в ряде восточных штатов страны.

Читай также: Харьков пережил масштабный блэкаут

Ночью жители Каракаса стучали кастрюлями и сковородками — это традиционный способ "ыпустить пар" в Латинской Америке, отмечает AFP.

Авария случилась на гидроэлектростанции Гури в штате Боливар. Без электроснабжения остались 23 из 24 штатов. Государственная энергетическая компания Corpoelec, не раскрыв деталей, сообщила, что на объекте произошел саботаж.

В Каракасе отключились светофоры, перестало работать метро, на улицах появились толпы возмущенных людей, пытающихся добраться с работы домой. Венесуэльская столица является одним из самых криминальных городов мира, поэтому жители старались попасть домой еще до захода солнца.

Читай также: Блэкаут в Крыму: Ветер повалил около 50 опор ЛЭП

Магазины закрылись, система денежных переводов перестала работать, отключены интернет и телефонная связь. В аэропорту Каракаса собрались пассажиры, которые не могут улететь. Был отменен футбольный матч Кубка Либертадорес в городе Баркисимето.

Напомним, ранее сообщалось, что США продлили санкции против Венесуэлы.