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Дуда и Столтенберг обсудили ситуацию в Черном море

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Президент Польши и генсек НАТО также обсуждали ситуацию в Балтийском море и мобильность сил НАТО.
Дуда обещает увеличить расходы Польши на оборону
Дуда обещает увеличить расходы Польши на оборону
Президент Польши Дуда на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил вопрос поддержки Украины, сообщает Укринформ.
 
"Подняты вопросы сотрудничества с партнерами по НАТО в районе Черного моря, в частности Грузии, Молдовы, а также поддержки Украины в той сложной ситуации, в которой она оказалась", - заявил Дуда.
 

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Он сообщил, что обсуждалась также ситуация в Балтийском море и то, "чего можно ожидать от России".
 
Дуда подчеркнул необходимость, чтобы силы НАТО становились мобильными.
 
Президент Польши также заверил, что Варшава реализует союзнические обязательства, увеличивая, в частности, свой военный контингент в Афганистане с 350-ти до 400 военнослужащих.
 
Дуда также заверил, что к 2030 году Польша увеличит расходы на оборону до 2,5% от ВВП страны.
 
В свою очередь, Столтенберг, среди прочего, заявил, что НАТО готовит скоординированный ответ на размещение Россией ракет близ границ альянса.

Он также добавил, что Москве необходимо "вернуться к соблюдению" договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее президент Петр Порошенко призвал усилить присутствие НАТО в Черном море, заявив, что корабли Альянса будут стабилизирующим фактором в регионе.
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Теги: Украина, Польша, НАТО, Черное море, Йенс Столтенберг, Анджей Дуда
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Источник: korrespondent.net

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