Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Индийский истребитель разбился, столкнувшись с птицей

Комментариев: 0
По предварительным данным, самолет столкнулся в воздухе с птицей, после чего упал. Пилот удачно катапультировался.
В последнее время в Индии участились аварии с военными самолетами
В последнее время в Индии участились аварии с военными самолетами
topwar.ru

Индийский истребитель МиГ-21 в пятницу, 8 марта, потерпел крушение в штате Раджастхан на северо-западе страны. Пилоту удалось катапультироваться, сообщил телеканал NDTV.

Инцидент произошел вблизи города Биканер. По информации источников телеканала, после вылета с базы военно-воздушных сил у истребителя возникли неполадки с двигателем.

По предварительным данным, самолет столкнулся в воздухе с птицей, после чего упал.

Авария произошла во время тренировочного полета.

На МиГ-21 не было вооружения.

Напомним, в феврале в Индии два военных самолета столкнулись в воздухе. А перед этим потерпел крушение истребитель-бомбардировщик ВВС Индии МиГ-27.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, самолет, Индия, птицы, истребитель, пилот
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь